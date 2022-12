Ook India in de race voor Olympische Spelen van 2036

India is klaar om de Olympische Zomerspelen van 2036 in huis te halen. Minister van Sport Anurag Thakur wil de stad Ahmedabad in de staat Gujarat voordragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurt volgend jaar september bij het IOC-congres in Mumbai.

“We hebben hoop en ik ben er zeker van dat India een volledig bid zal voorbereiden voor de Spelen van 2036”, zei Thakur in Indiase media. “Gujarat heeft meermaals belangstelling getoond om de Olympische Spelen te organiseren. Ze hebben de infrastructuur, hotels, hostels, luchthavens en sportcomplexen. Ze zijn serieus over het bid.”

India heeft wel de nodige concurrentie, want ook Qatar, Egypte, Mexico, Indonesië en Zuid-Korea hebben eerder aangegeven dat zij de Spelen van 2036 willen organiseren.

De Zomerspelen van 2024 zijn in Parijs, die van 2028 in Los Angeles en in 2032 wordt het grootste sportevenement ter wereld gehouden in Brisbane (Australië).