Otterspeer voor vierde keer Nederlands kampioen sprint

Schaatser Hein Otterspeer is voor de vierde keer Nederlands kampioen sprint geworden. De 34-jarige Zuid-Hollander van Reggeborgh werd in de afsluitende 1000 meter derde in 1.07,71. De zege ging naar Kjeld Nuis in 1.07,39, voor olympisch kampioen Thomas Krol (1.07,64).

Merijn Scheperkamp werd in het klassement tweede na 1.07,96 op de 1000 meter. Kai Verbij werd met 1.08,08 derde in het klassement. Hij hield olympisch kampioenen Nuis en Krol van het podium.

Otterspeer had dinsdag de 1000 meter gewonnen in 1.07,53. Daarmee had hij afstand genomen van zijn concurrenten. Met 34,89 op de tweede 500 meter, de vierde tijd, behield hij zijn voorsprong. In zijn 1000 meter tegen Scheperkamp bleef hij de 22-jarige sprinter van Jumbo-Visma met een een sterkte tweede ronde voor.

Krol, de regerend wereldkampioen en Europees kampioen, greep ondanks zijn toptijd van 1.07,64 naast de podiumplekken en kan daarmee zijn titel op de EK sprint niet verdedigen. Krol raakte ver achterop door een tegenvallende 500 meter in 35,39. De beste drie schaatsers van het NK sprint maken kans op selectie voor het EK. Nuis finishte ondanks zijn winst op de tweede 1000 meter als vijfde, ook nog achter Janno Botman.

Otterspeer veroverde eerder de nationale sprinttitel in 2015, 2019 en 2021. Hij eindigde ook al drie keer als tweede en een keer als derde. De sprinter van Reggeborgh wist nog geen internationale sprinttitel te veroveren.