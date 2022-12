Rijpma-De Jong neemt op NK allround ruime afstand van Groenewoud

Schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong heeft bij het NK allround in Heerenveen na drie afstanden ruime afstand genomen van haar concurrente Marijke Groenewoud. De 27-jarige schaatsster van Jumbo-Visma versloeg de nummer 2 in het klassement in een rechtstreeks duel. Rijpma-De Jong was ook de snelste in een baanrecord van 1.52,95.

Groenewoud moest genoegen nemen met de tweede tijd van 1.54,89. Daarmee was de 23-jarige schaatsster van Team AH-Zaanlander nog steeds sneller dan Joy Beune, die de rit tegen ploeggenote Robin Groot won in 1.55,68. Titelverdedigster Merel Conijn werd met 1.57,20 vijfde.

Rijpma-De Jong ging hard van start tegen Groenewoud, maar maakte echt het verschil in de tweede volle ronde. Met haar sterke slotronde dook ze onder het baanrecord van Ireen Wüst van 1.53,10 uit 2020 en bleef haar concurrente Groenewoud bijna 2 seconden voor. “Dat was al lang een doel op mijn lijstje het baanrecord van Wüst eraf te rijden”, zei ze bij de NOS. “Heel gaaf.”

Op de afsluitende 5000 meter heeft Rijpma-De Jong 9,93 seconden marge op Groenewoud. Beune staat derde. De schaatsster van Team IKO moet ruim 20 seconden goedmaken op de klassementsleidster.

De eerste drie schaatssters komen in aanmerking voor selectie voor het EK allround, dat van 6 tot en met 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar. Regerend wereldkampioen allround Irene Schouten neemt niet deel aan het NK allround en zal ook niet starten op het EK.