Schaatser Roest wint NK allround met vier afstandszeges

Schaatser Patrick Roest heeft voor de tweede keer in zijn carrière de nationale allroundtitel gegrepen. De 27-jarige Lekkerkerker van Reggeborgh deed dat door in Thialf in Heerenveen alle vier de afstanden op zijn naam te schrijven. Met 12.44,52 won hij de afsluitende 10 kilometer.

Roest won het NK allround eerder in 2021. De schaatser deed vorig seizoen niet mee aan het allroundtoernooi, omdat hij zich toen voorbereidde op de Olympische Spelen van Beijing. Daar won hij twee keer zilver, op de 5000 en 10.000 meter.

Beau Snellink eindigde als tweede op het NK allround. Hij passeerde in een nieuw persoonlijk record van 12.52,51 Jordy van Workum en titelverdediger Marcel Bosker in het klassement. Bosker eindigde door 13.12,72 te rijden als derde in het eindklassement en kan zich net als Roest en Snellink gaan opmaken voor het EK dat 7 en 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar.

Van Workum, voor de 10 kilometer de nummer 2 in het klassement, moest veel sneller schaatsen dan hij ooit had gereden om een kans te maken op de derde plaats in het eindklassement. Zijn nieuwe persoonlijk record van 13.25,20 was daarvoor niet genoeg.