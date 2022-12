Schaatser Roest wint op NK allround met 1500 meter derde afstand

Schaatser Patrick Roest heeft op het NK allround in Heerenveen ook de derde afstand op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh, die eerder al de 500 en 5000 meter had gewonnen, was op de 1500 meter in Thialf de snelste in 1.44,05.

Op de afsluitende 10 kilometer heeft Roest 45 seconden voorsprong op Jordy van Workum. Die heeft weer een marge van ongeveer een seconde op de nummer 3, Marcel Bosker. Van Workum was Bosker gepasseerd met de tweede tijd van 1.45,37 op de 1500 meter. Bosker werd derde met 1.45,97.

Beau Snellink zakte in het klassement naar de vierde plaats. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma werd verslagen door Roest en eindigde met 1.47,22 als zevende. Hij ligt daarmee op de 10 kilometer 8 en 7 seconden achter op Van Workum en Bosker.

De eerste drie schaatsers komen in aanmerking voor selectie voor het EK allround, dat van 6 tot en met 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar.