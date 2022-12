Schaatsster Leerdam met overmacht naar derde titel NK sprint

Schaatsster Jutta Leerdam is voor de derde keer nationaal kampioene op de sprint geworden. De 23-jarige Zuid-Hollandse van Jumbo-Visma won de afsluitende 1000 meter in 1.12,80 en was daarmee opnieuw sneller dan het baanrecord dat ze een dag eerder had gereden. Leerdam won al de eerste 1000 meter en de tweede 500 meter.

Femke Kok eindigde als tweede op het NK sprint. Ze werd ook tweede op de 1000 meter in 1.14,31 en bleef daarmee ploeggenote Marrit Fledderus voor. Die hield met 1.14,56 Isabel Grevelt van de derde plaats.

Leerdam werd eerder in 2019 en 2021 Nederlands kampioen sprint. In de edities van 2020 en 2022 ging ze niet van start. De 23-jarige schaatsster van Jumbo-Visma is ook de regerend wereldkampioene en Europees kampioene sprint.