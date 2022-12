Veldrijder Van Aert schudt Pidcock en Van der Poel van zich af

Veldrijder Wout van Aert heeft voor de tweede dag op rij een wedstrijd in de Superprestige gewonnen. De 28-jarige Belg legde in Diegem beslag op de eerste plaats voor wereldkampioen Tom Pidcock. Mathieu van der Poel werd op afstand derde.

Van Aert en Van der Poel wisselden elkaar de laatste dagen zoals gebruikelijk af in het veld. De Nederlander won maandag de wereldbekercross in Gavere, waarna Van Aert een dag later eerste werd in Zolder nadat de Nederlander uit zijn pedaal was geschoten.

Ondanks zijn startpositie op de derde rij en de bochtige openingsfase, schoof Van der Poel snel naar voren. De renner van Alpecin-Deceuninck, die de laatste zes edities in Diegem had gewonnen, had bij de eerste doorkomst samen met Van Aert, Pidcock en Eli Iserbyt al een gat. Klassementsleider Lars van der Haar volgde op een kleine afstand.

Van der Poel reed even later weg bij Van Aert en Pidcock, maar na een snelle achtervolging ging het trio gezamenlijk verder. De Nederlander probeerde het vervolgens in de vierde ronde nog een keer. Van Aert leek te kraken en de sterke Pidcock moest ook een gaatje toestaan.

Na een tweede samensmelting was het juist Van Aert die solo wegreed. Pidcock sloot vervolgens aan, maar Van der Poel moest even later definitief afhaken. De Belg schudde Pidcock na een foutje van de Brit in de laatste ronde van zich af en kwam met 6 seconden voorsprong over de streep.