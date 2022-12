Darter Price met ruime zege naar kwartfinale WK

Darter Gerwyn Price heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinale van het WK in Londen. De nummer 1 van de wereld versloeg de Portugees José de Sousa met 4-1.

Price won de eerste set eenvoudig met 3-1, maar keek in de tweede set meteen tegen een 0-2-achterstand aan. De winnaar van het WK van 2021 toonde echter zijn klasse door de volgende drie legs op rij te winnen (2-0).

De Sousa kwam weer terug in de wedstrijd door de derde set met 3-1 te winnen. De mondiale nummer 17 wist echter zijn niveau in de vierde set niet vast te houden en zag Price de marge herstellen met winst in de beslissende vijfde leg (3-1). De vijfde set ging gelijk op tot 2-2, waarna Price de Portugees brak en daarmee de wedstrijd besliste.