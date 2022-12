Darter Van der Voort uitgeschakeld op WK

Darter Vincent van der Voort is op het WK in Londen gestrand in de derde ronde. De 47-jarige Purmerender ging met 4-3 onderuit tegen Luke Humphries, de nummer 5 van de wereld.

Van der Voort had zijn eerste wedstrijd in Alexandra Palace tegen de Schot Cameron Menzies afgetekend gewonnen, maar tegen Humphries kwam hij er aanvankelijk niet aan te pas. De mondiale nummer 28 pakte de eerste leg, maar moest vervolgens toestaan hoe de Engelsman de set met 3-1 en een gemiddelde van 101 won.

Ook in de tweede set moest Van der Voort zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Bij een 2-1-voorsprong in legs voor Humphries brak de Brit de volgende leg van de Nederlander met een knappe 105-finish (2-0).

Van der Voort herpakte zich in de derde set. Hij nam een 2-0-voorsprong in legs, zag Humphries weer langszijkomen, maar was koelbloedig in de beslissende vijfde leg. Van der Voort trok de goede lijn door in de vierde set, die hij dankzij een break op 1-1 met 3-1 binnenhaalde (2-2).

Op het moment dat Van der Voort vervolgens dacht voor het eerst op voorsprong te komen, stond Humphries weer op. Bij een 2-2-stand in legs brak hij de Nederlander om de vijfde set te pakken (3-2). De volgende set ging precies andersom. Dit keer won Van der Voort de beslissende vijfde leg van Humphries (3-3). Het bleek de laatste stuiptrekking van Van der Voort. De Nederlander werd in de zesde set twee keer gebroken en verloor de set met 3-0.

Na de uitschakeling van Van der Voort zitten er nog twee Nederlanders in het toernooi: Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. De twee staan vrijdagavond tegenover elkaar in de achtste finale.

“Het was een worsteling met mezelf”, keek Van der Voort terug bij Viaplay. “Het liep gewoon niet. Iedereen weet dat je eerste pijl heel belangrijk is, maar ik had het gevoel gewoon niet. De vijfde set was cruciaal, daar had ik moeten instappen. Ik had er twee pijlen voor, maar dat lukte niet.”