Drievoudig olympisch skikampioen Mayer stopt abrupt

De Oostenrijkse alpineskiër Matthias Mayer, drievoudig olympisch kampioen, heeft nogal abrupt zijn carrière beëindigd. Nadat Mayer het parcours voor de wereldbeker super-G in het Italiaanse Bormio had verkend, vertelde hij op de Oostenrijkse tv-zender ORF dat hij per direct stopt.

“Ik heb de afgelopen dagen nagedacht en de tijd is gekomen om te stoppen”, zei Mayer, die vervolgens zijn sponsoren en de Oostenrijkse skibond bedankte. De 32-jarige alpineskiër prolongeerde begin dit jaar in China zijn olympische titel op de super-G en pakte brons op de afdaling. Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji had Mayer de afdaling gewonnen. Hij is de enige skiër die op drie Spelen op rij goud heeft gepakt.

De Oostenrijker sloeg woensdag in Bormio de afdaling over, officieel vanwege maagproblemen. Mayer stond op de startlijst voor de super-G van donderdag, maar na de verkenning van de piste kondigde hij tot ieders verrassing het einde van zijn carrière aan. “Het is goed zo.”

Mayer stond deze winter twee keer op het podium in de wereldbeker. Hij eindigde als derde op de super-G in Lake Louise en op de afdaling in Val Gardena. De Oostenrijker won in zijn carrière elf wereldbekerwedstrijden.