Prijzengeld voor Australian Open gaat weer omhoog

Het prijzengeld voor de Australian Open gaat opnieuw omhoog. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar maakte bekend tijdens de komende editie 76,5 miljoen Australische dollar te verdelen onder de deelnemers, omgerekend een bedrag van 48,5 miljoen euro. Dat is 3,4 procent meer dan afgelopen jaar. In tien jaar tijd is de prijzenpot van het Australische tennistoernooi meer dan verdubbeld.

De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als vrouwen krijgt 2,97 miljoen Australische dollar (1,9 miljoen euro). De twee verliezend finalisten kunnen zich troosten met een bedrag van 1,6 miljoen Australische dollar (ruim 1 miljoen euro). De winnaars van het dubbelspel mogen 695.000 Australische dollar verdelen.

Wie in de eerste ronde van de kwalificatie strandt, krijgt 26.000 dollar (16.479 euro). Uitschakeling in de eerste ronde van het hoofdtoernooi levert toch nog 106.250 dollar op (ruim 67.000 euro). “We hebben het prijzengeld voor iedere ronde verhoogt, vanaf het begin van de kwalificatie”, zegt toernooidirecteur Craig Tiley. “Dit zorgt ervoor dat de spelers kunnen investeren in hun carrière.”

De Australian Open begint op 16 januari. Het kwalificatietoernooi vindt de week daarvoor plaats. De Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi. Onder anderen Arantxa Rus, Tim van Rijthoven en Suzan Lamens proberen zich via de kwalificaties te plaatsen.