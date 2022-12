Van Duijvenbode overleeft 5 matchdarts en bereikt vierde ronde WK

Dirk van Duijvenbode heeft zich verzekerd van een plek in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De als veertiende geplaatste Nederlander was na een meeslepend gevecht met 4-3 in sets te sterk voor Ross Smith uit Engeland. In de laatste set werd het 6-5 voor Van Duijvenbode.

In de beslissende leg – die volgt bij 5-5 in de zevende set – maakte Van Duijvenbode het af door dubbel 20 te gooien. Hij schreeuwde het vervolgens uit van vreugde. Zijn tegenstander liet liefst vijf matchdarts onbenut.

Van Duijvenbode kwam terug na een 3-2-achterstand. Nadat de eerste vier sets waren verloren door de darter die de set mocht beginnen, won Smith bij 2-2 zijn ‘eigen’ set. Bij 3-2 was hij één score verwijderd van een zege, maar de Nederlander wist toch een zevende set af te dwingen.

In die zevende set ontliepen de twee elkaar weinig, maar kreeg Smith nog eens vier mogelijkheden om het duel te winnen. De Engelsman was op de belangrijkste momenten zijn zenuwen echter niet de baas en zag dat Van Duijvenbode wel direct toeslag.

De twee darters, die elkaar op het podium met regelmaat uitlokten met gebaren, gooiden gezamenlijk liefst 31 180’ers. Smith kwam uit op een gemiddelde van 96,95, Van Duijvenbode had een lagere gemiddelde score van 93,44.

In de vierde ronde neemt de 30-jarige Van Duijvenbode het op tegen landgenoot Michael van Gerwen, de nummer 3 van de plaatsingslijst in Alexandra Palace.

Het duel tussen Van Duijvenbode en Van Gerwen wordt vrijdagavond gespeeld.