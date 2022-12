Drie dagen van nationale rouw in Brazilië om dood Pelé

In Brazilië is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd wegens de dood van de voetballer Pelé. De regering van president Jair Bolsonaro noemt Pelé “een geweldige Braziliaan, die de reputatie van het land overal waar hij kwam een boost gaf”.

Op zijn eigen Twitteraccount schrijft Bolsonaro, die nog slechts enkele dagen president van Brazilië is, dat Pelé “Brazilië in de hele wereld beroemd maakte”. Ook vindt hij dat Pelé “voetbal verhief tot een kunstvorm”.

De voetbalgrootheid overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Hij lag sinds eind vorige maand in São Paulo in het ziekenhuis met darmkanker. Ook had hij problemen aan zijn nieren en hart. Maandag wordt hij met een wake herdacht, dinsdag volgt de uitvaart.