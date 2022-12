IOC-voorzitter: sancties Rusland en Belarus blijven van kracht

De sancties van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) tegen Rusland en Belarus blijven komend jaar “stevig” van kracht. Dat zegt IOC-voorzitter Thomas Bach in zijn nieuwjaarsboodschap. Het comité bepaalde eind februari dat er geen internationale sportevenementen meer worden gehouden in Rusland en Belarus vanwege de militaire inval in Oekraïne. Ook mogen sporters uit deze landen geen nationale symbolen meer dragen op internationale evenementen.

Vrijwel alle sportbonden gaven gehoor aan de oproep van het IOC om sporters uit Rusland en Belarus te weren. In sommige sporten, zoals tennis, mogen atleten uit die landen wel blijven meedoen, maar dan onder neutrale vlag. In Azië worden de mogelijkheden voor Russen en Belarussen mogelijk binnenkort verruimd. Begin deze maand nam het IOC een motie aan van het Aziatisch olympisch comité om dit te onderzoeken.

De algemene maatregelen van het IOC blijven voorlopig in stand, aldus Bach. “Tegelijkertijd ondersteunen we de olympische sporters uit Oekraïne. Ook in het nieuwe jaar kunnen zij rekenen op onze steun en solidariteit”, zei Bach. “We willen een sterk team van Oekraïne zien op de Olympische Spelen van Parijs 2024 en de Winterspelen van Milaan en Cortina in 2026.”

Bij de Winterspelen van begin dit jaar in Beijing had Bach de wereldleiders opgeroepen om de vrede te bewaren. “Maar de Spelen bleken slechts een vluchtig moment van hoop in deze turbulente tijden”, aldus de Duitser. “Slechts drie dagen na de sluitingsceremonie viel Rusland Oekraïne binnen. Dat was een grove schending van het Olympisch Bestand en het Olympisch Handvest.”