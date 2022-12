Sloveense basketballer Doncic blinkt opnieuw uit in NBA

De Sloveense basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks opnieuw een overwinning bezorgd in de NBA. De 23-jarige Doncic tekende tegen Houston Rockets (129-114) voor zijn achtste zogeheten triple-double van het seizoen. De Sloveen kwam tot 35 punten, 13 assists en 12 rebounds.

Twee dagen eerder had Doncic al voor een opzienbarende prestatie gezorgd door tegen New York Knicks maar liefst 60 punten te maken, 21 rebounds te pakken en 10 assists te geven. Niet eerder kwam een speler in de NBA tot een triple-double – oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers – met zoveel gemaakte punten en rebounds.

Dankzij vijf zeges op rij zijn de Mavericks opgeklommen naar de vijfde plaats in het westen. In het oosten verstevigde Boston Celtics de koppositie door Los Angeles Clippers met 116-110 te verslaan. Jayson Tatum en Jaylen Brown maakten beiden 29 punten voor de Celtics, die met 26 zeges tegenover 10 nederlagen de best presterende ploeg van dit seizoen zijn.