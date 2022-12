Van den Bergh wint Belgisch onderonsje met Huybrechts op WK darts

De Belgische darter Dimitri Van den Bergh heeft in de vierde ronde van het WK darts in Londen zijn landgenoot Kim Huybrechts kansloos gelaten. Het werd in Alexandra Palace 4-0 voor de mondiale nummer 15.

Huybrechts (37), de nummer 31 op de wereldranglijst, won slechts drie legs en stelde teleur met een gemiddelde van slechts 87,13 punten per beurt. Van den Bergh gooide met een gemiddelde score van 95,59 een stuk beter.

Van den Bergh (28) neemt het bij de laatste acht op tegen Jonny Clayton uit Wales, de nummer 7 van de plaatsingslijst.