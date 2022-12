Van Gerwen verslaat Van Duijvenbode op WK darts

Darter Michael van Gerwen heeft zich ten koste van Dirk van Duijvenbode geplaatst voor de kwartfinale van het WK in Londen. De drievoudig kampioen boekte een 4-1-overwinning in het Nederlandse onderonsje.

Met Van Gerwen en Van Duijvenbode stonden de laatste twee van de twaalf Nederlandse WK-deelnemers tegenover elkaar in Alexandra Palace. Met name Van Duijvenbode zal blij zijn geweest met zijn ticket voor de achtste finale, nadat tegenstander Ross Smith in de vorige ronde vijf matchdarts onbenut had gelaten.

Van Gerwen, de nummer 3 van de wereld, pakte meteen de winst in de eerste set. Al moest hij er wel hard voor werken. De eerste drie legs van de wedstrijd waren breaks, waarbij Van Duijvenbode zich toonde met een 117-finish. Na zes gemiste dubbels van Van Duijvenbode in de vierde leg haalde de oud-kampioen alsnog de set binnen (1-0).

Van Gerwen drukte door in de tweede set. De 33-jarige Vlijmenaar kwam snel op een 2-0-voorsprong, maar zag Van Duijvenbode terugslaan met een knappe 170-finish. Een tweede break bezorgde Van Gerwen vervolgens de winst in de set (2-0).

Van Duijvenbode herpakte zich in de derde set. Met een gemiddelde boven de 120 won hij de set met 3-1 (2-1). De mondiale nummer 14 wist in de vierde set echter een aantal hoge scores niet te verzilveren, waarna Van Gerwen de set met 3-2 in zijn voordeel besliste (3-1). Van Duijvenbode kwam de teleurstelling niet meer te boven. Hij leverde meteen zijn eerste leg in de vijfde set in en zag Van Gerwen de wedstrijd eenvoudig afmaken (4-1).

Van Gerwen speelt in de kwartfinale tegen Chris Dobey, die eerder op de avond Rob Cross uitschakelde.