Voormalig wereldkampioen Cross uitgeschakeld op WK darts

Voormalig wereldkampioen Rob Cross is op het WK darts in Londen in de vierde ronde uitgeschakeld. De nummer 6 van de wereld uit Engeland verloor met 4-2 van zijn landgenoot Chris Dobey, die zich voor het eerst bij de laatste acht heeft geschaard op het meest prestigieuze dartstoernooi.

De 32-jarige Cross baarde bijna vijf jaar geleden opzien door als vrij anonieme darter de wereldtitel te pakken. In de finale liet hij in 2018 Phil Taylor kansloos.

Dobey (32), de mondiale nummer 22, is bij de laatste acht de tegenstander van de winnaar van de ontmoeting tussen de twee Nederlanders Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode.

Dobey stond drie keer eerder in de vierde ronde.