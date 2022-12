Nadal begint tennisseizoen met nederlaag op United Cup

Tennisser Rafael Nadal is het seizoen begonnen met een nederlaag. De 22-voudig grandslamkampioen moest het op het toernooi om de United Cup in Australië in de groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië afleggen tegen Cameron Norrie. De 36-jarige Nadal won de eerste set met 6-3, maar ging alsnog onderuit tegen de nummer 14 van de wereld: 3-6 4-6.

De Spanjaard staat achter zijn landgenoot Carlos Alcaraz tweede op de wereldranglijst en verdedigt binnenkort zijn titel op de Australian Open. Nadal bereidt zich op de United Cup, een nieuw evenement voor gemengde landenteams, voor op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Nadal sloot het afgelopen seizoen af met een tegenvaller. Hij werd op de ATP Finals al in de groepsfase uitgeschakeld.

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, begon haar seizoen wel overtuigend. Swiatek zette Polen in de ontmoeting met Kazachstan op voorsprong door Joelia Poetintseva met 6-1 6-3 te verslaan.