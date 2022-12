Tennisser Zverev verliest bij rentree na lang blessureleed

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zijn eerste officiële partij sinds de halve finales van Roland Garros verloren. Op het toernooi om de United Cup in Australië moest Zverev het in de groepswedstrijd tegen Tsjechië afleggen tegen Jiri Lehecka: 4-6 2-6. De Duitser scheurde begin juni tijdens de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal meerdere enkelbanden en moest geopereerd worden.

Zverev, afgezakt naar plek twaalf op de wereldranglijst, zou in eerste instantie in september zijn rentree maken. Hij had toen echter veel last van botoedeem in zijn voet en moest ook de US Open en ATP Finals overslaan.

Begin december keerde Zverev op een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië alsnog terug op de baan. Op de United Cup, een toernooi voor gemengde landenteams, maakte Zverev zijn officiële rentree.

“In fysiek opzicht ben ik niet waar ik moet zijn”, zei de 25-jarige tennisser uit Hamburg. “Ik ben veel sneller moe dan normaal en ook niet zo snel als voorheen. Maar om eerlijk te zijn ben ik ook pas twee, drie weken pijnvrij. Het gaat wel een tijdje duren tot ik weer op het niveau ben waar ik wil zijn. Het zou dan ook onrealistisch en zelfs dom zijn om hoge verwachtingen uit te spreken voor de Australian Open. Natuurlijk wil ik winnen, dat wil iedereen. Maar het gaat er voor mij vooral om dat ik mijn oude vorm hervind.”