Van Gerwen vol vertrouwen, maar waakt op WK ook voor overmoed

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij darter Michael van Gerwen, maar toch waakt hij ook voor overmoed op het WK. De drievoudig wereldkampioen neemt het op nieuwjaarsdag in de kwartfinales op tegen de Engelsman Chris Dobey, die hem eind oktober versloeg in de eerste ronde van het EK.

“Ik zit vol vertrouwen en in de volgende ronde gaat het om vijf in plaats van vier gewonnen sets. Alles is in mijn voordeel, maar ik moet scherp en gefocust blijven”, zei Van Gerwen na zijn zege op land- en teamgenoot Dirk van Duijvenbode (4-1). “Ik ben pas in de kwartfinales. En de vorige keer dat ik op het WK in de kwartfinale stond, twee jaar geleden, werd ik met 5-0 weggevaagd door Dave Chisnall. Dat wil ik niet weer laten gebeuren.”

De 33-jarige Brabander treft zondagavond de één jaar jongere Dobey, die in de vorige rondes met Gary Anderson en Rob Cross twee oud-wereldkampioenen uitschakelde. Vorig jaar zouden Van Gerwen en Dobey het tegen elkaar opnemen in de derde ronde van het WK, maar ‘Mighty Mike’ testte kort daarvoor positief op het coronavirus en moest het toernooi in Londen verlaten.

“Toen heeft hij geluk gehad”, zei Van Gerwen over de Engelsman. “Nu is het wat minder voor hem. Ik ga proberen hem heel veel pijn te doen. Op nieuwjaarsdag moet ik er gewoon staan. Het is een fantastische dag om te spelen, de meeste Nederlanders zijn thuis en die willen dan wel iets leuks kijken. Ik hoop ze te gaan vermaken.”

De andere kwartfinales in Alexandra Palace zijn Dimitri Van den Bergh – Jonny Clayton, Michael Smith – Stephen Bunting en Gerwyn Price – Gabriel Clemens.