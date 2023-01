Dagzege nummer 42 binnen voor Dakar-veteraan Sainz

De Spaanse rallyveteraan Carlos Sainz heeft zijn 42e dagsucces in de Dakar Rally bemachtigd. De 60-jarige Sainz won de eerste etappe van de nieuwe editie van de beroemde woestijnrally in Saudi-Arabië bij de auto’s. In zijn elektrisch aangedreven Audi noteerde hij de beste tijd in de klassementsproef van 367 kilometer met start en finish in Sea Camp.

De Franse negenvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Loeb eindigde op 23 seconden achterstand als tweede. De Zweed Mattias Ekström, de winnaar van de proloog die het grootste deel van de proef aan de leiding reed, werd derde op 47 tellen. Sainz is tevens de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij won de Dakar Rally al drie keer, in 2010, 2018 en 2020.

Erik van Loon, die zaterdag ietwat knullig in de fout ging in de proloog en over de kop ging in zijn Toyota Hillux, herstelde zich goed in de eerste serieuze etappe. Hij wist vanaf de start aan te haken bij de subtop en hield stand tot aan het bivak. De Brabander eindigde als dertiende op 13 minuten van winnaar Sainz.