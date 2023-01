Darter Price sneuvelt op WK ondanks koptelefoon tegen Clemens

Darter Gabriel Clemens heeft voor een grote verrassing gezorgd door Gerwyn Price uit te schakelen op het WK darts in Londen. De Duitser versloeg in een rumoerig Alexandra Palace de nummer 1 van de wereld in zes sets: 5-1. Price baarde opzien door halverwege de wedstrijd een koptelefoon te gaan dragen.

Price, de wereldkampioen van twee jaar geleden, was op het toernooi als eerste geplaatst. In de derde ronde schakelde de Welshman Raymond van Barneveld uit. Daarna was ‘The Iceman’ ook te sterk voor de Portugees José de Sousa.

Clemens bereikte als eerste Duitse darter ooit de kwartfinales van het WK. Dat deed ‘The German Giant’ door te winnen van de Schot Alan Soutar, die een ronde eerder Danny Noppert had uitgeschakeld.

Price won de eerste set die hij was begonnen, maar zag de Duitser daarna langszij komen. Clemens won zelfs drie sets op rij. Price keerde na de break terug met een geluidsdempende koptelefoon op. Het kwam hem op nog meer boegeroep te staan uit de zaal, waarin ook de Duitse dartsfans ruim vertegenwoordigd waren.

Price won daarna zijn leg in twaalf pijlen, maar Clemens was niet onder indruk en ging gewoon door met zijn goede scores. Hij pakte ook de vijfde set met 3-1 in legs. In de zesde set liep de Duitser al snel uit naar 2-0 in legs. Hij besliste de wedstrijd door 8 uit te gooien, nadat Price had gemist op ’tops’.

Clemens neemt het in de halve finale op tegen de Engelse darter Michael Smith, die vorig jaar in de finale verloor van Peter Wright.

De 39-jarige Duitse darter was bij Viaplay helemaal niet verrast over zijn stunt. “Ik weet wat ik kan, al had ik het nog niet eerder in een kwartfinale van een WK laten zien”, zei Clemens. “Ik heb een goede partij gespeeld en wist dat ik gevaarlijk kon zijn.”

Waar Price last had van het publiek, leek Clemens weinig last van druk te hebben. “Ik heb me heel goed gevoeld op het podium en heb overall heel goed gescoord. Ik heb wel veel ‘dubbels’ gemist, anders had ik het me nog makkelijk kunnen maken. Maar ik geniet nu”, zei de Duitser.