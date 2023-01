Schaatser Evert Hoolwerf wint NK marathon op kunstijs

Schaatser Evert Hoolwerf heeft de Nederlandse marathontitel op kunstijs op zijn naam geschreven. De schaatser van Reggeborgh versloeg na 150 ronden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam Robert Post en Sjoerd den Hertog in de sprint.

Het is voor Hoolwerf de eerste nationale marathontitel. Hij volgt Jorrit Bergsma op, die in de slotfase de kopgroep moest laten gaan. Ploeggenoot Gary Hekman won de titel in 2020. In 2021 werd er geen NK verreden vanwege de coronapandemie.

Het NK werd zoals vaker dit seizoen een strijd tussen de drie grote ploegen in het marathonpeloton; Jumbo-Visma, Reggeborgh en Royal A-ware. Titelverdediger Bergsma verruilde Royal A-ware afgelopen zomer voor Jumbo-Visma. Bart Hoolwerf maakte de overstap naar Reggeborgh en werd daar ploeggenoot van zijn broer Evert.

Een groep van twaalf schaatsers pakte een ronde voorsprong op het peloton. Later sloten daar nog vijf schaatsers bij aan met daarbij Bergsma. Die zeventien schaatsers gingen de finale van de laatste tien ronden in. De schaatsers van de drie ploegen reageerden op aanvallers zoals Marco van der Tuin. Jordy Harink van Royal A-ware nam met nog vier ronden te gaan een kleine voorsprong en dwong daarmee de schaatsers van Reggeborgh tot een inhaalrace. De aanval van Mats Stoltenborg van Jumbo-Visma leek de beslissende, maar Hoolwerf haalde hem terug en bleef in de sprint Post en Den Hertog voor.

Hoolwerf was kort na zijn zege emotioneel bij de NOS. “Ik won hier drie jaar geleden voor het eerst weer na een zware tijd”, zei hij over zijn zege in Amsterdam in 2020 na een teleurstellend seizoen. Zijn ploeg had zich dit seizoen echt op deze wedstrijd gericht, vertelde hij. “Deze wedstrijd, daar draaide het om.”

De 27-jarige schaatser van Reggeborgh moest er door de ontsnapping van Stoltenborg een lange sprint van maken. “Ik heb gewacht tot 500 meter en toen was het alles of niks. Gelukkig was het alles. Ik zag Post nog in de ooghoeken komen, maar hij kwam niet verder. Dan weet je het 10 meter voor de streep. Echt gaaf.”