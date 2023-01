Van den Bergh eerste Belg in halve finales WK darts

Darter Dimitri Van den Bergh heeft als eerste de halve finales bereikt van het WK in Londen. Hij is tevens de eerste Belg die de laatste vier bereikt van het belangrijkste toernooi en treft mogelijk in de halve finales de Nederlander Michael van Gerwen.

Van den Bergh rekende in de kwartfinales af met Jonny Clayton uit Wales; hij won met 5-3 in sets. Van Gerwen speelt zondagavond in de kwartfinales tegen de Engelsman Chris Dobey.

Van den Bergh en Clayton gingen gelijk op tot 3-3. De Belg won vervolgens de zevende set en wist door te drukken in de achtste. Hij noteerde in de partij dertien keer de maximale score van 180 punten. Zijn gemiddelde was 95,49.