Van Empel wil bij debuut voor Jumbo-Visma ‘vorm testen’ in Baal

De veldrit in Baal wordt vooral een test voor Fem van Empel, die twee weken na haar pijnlijke val in de wereldbeker van Val di Sole haar wedstrijdrentree maakt. “Ik hoop dat ik een beetje een indicatie krijg van hoe ik ervoor sta voor de komende wereldbekers”, zei de 20-jarige op Sporza voor aanvang van de race op nieuwjaarsdag, de deel uitmaakt van de reeks om de X2O Trofee.

Van Empel maakt in de Belgische veldrit tevens haar debuut bij haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. “Ik heb daar lang naar uitgekeken. Het is mooi dat ik nu bij het beste WorldTour-team bij de mannen mag rijden”, zei de wielrenster, die dit seizoen al tien zeges boekte. “Ik hoop dat er nog een moment komt dat ik het wat kan laten bezinken, want het is een bizar seizoen. Ik kan nu nog maar moeilijk beseffen, omdat ik er week na week moet staan.”