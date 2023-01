Zege tennisser Ruud helpt Noren niet in United Cup

De Noorse tennisser Casper Ruud, de nummer 3 van de wereld, is het nieuwe jaar begonnen met een overwinning. Hij rekende in Brisbane in het landentoernooi om de United Cup af met de Braziliaan Thiago Monteiro: 6-3 6-2.

De zege van Ruud hielp Noorwegen niet, ook al bracht hij de achterstand tegen Brazilië terug van 2-0 naar 2-1. Maar in het volgende enkelspel was de Braziliaanse Laura Pigossi met 6-3 6-4 te sterk voor de Noorse Ulrikke Eikeri, waardoor de Zuid-Amerikanen het treffen met de Scandinaviërs met 3-1 wonnen.

“Ik moest de partij winnen, dus voelde wel wat druk, maar ik kwam kwam goed voor de dag”, zei Ruud, die vorig jaar de finale haalde van twee grandslamtoernooien (Roland Garros en de US Open) en de ATP Finals.

“Dit toernooi is een perfecte manier voor mij om me voor te bereiden op de Australian Open. Ik ben erg gemotiveerd”, aldus de 24-jarige Ruud, die zich vorig jaar vlak voor aanvang van het toernooi in Melbourne moest terugtrekken met een enkelblessure.