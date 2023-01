Fritz bezorgt Zverev tweede nederlaag van seizoen op United Cup

Taylor Fritz heeft Alexander Zverev in de United Cup zijn tweede nederlaag van het nog prille tennisseizoen bezorgd. De nummer 9 van de wereld was in iets meer dan een uur met 6-1 6-4 te sterk voor de Duitser, die in Australië zijn officiële rentree maakt na een zware enkelblessure.

Na de zege van Fritz op de voormalig nummer 2 van de wereld was Madison Keys met 6-2 6-3 de meerdere van Jule Niemeier. Het Amerikaanse team verzekerde zich met die zege van groepswinst en neemt het nu op tegen Groot-Brittannië, de winnaar van de andere groep in Sydney.

Zverev (25), de nummer 12 van de wereld, begon op de United Cup met een nederlaag tegen de Tsjech Jiri Lehecka. Toen werd het 6-4 6-2.

De United Cup is een nieuw landentoernooi in de steden Sydney, Brisbane en Perth. De competitie voor gemengde teams geldt als voorbereiding op de Australian Open, het grandslamtoernooi dat over twee weken begint.