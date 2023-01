Griekspoor begint tennisseizoen met zege in India

Tallon Griekspoor is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een overwinning. De nummer 2 van Nederland was in het Indiase Pune in de openingsronde met 6-4 7-5 te sterk voor de Spanjaard Jaume Munar, de nummer 58 van de wereld.

Griekspoor, de mondiale nummer 95, maakte het tegen de nummer 7 van de plaatsingslijst na ruim anderhalf uur af op zijn eerste wedstrijdpunt. In de laatste game won hij na een 0-30-stand vier punten op rij.

Voor de 26-jarige Griekspoor was het pas zijn eerste zege in het hoofdschema van een ATP-toernooi sinds eind augustus. Ruim vier maanden geleden won hij een wedstrijd in Winston-Salem, waarna hij 2022 teleurstellend eindigde. Griekspoor brak vervolgens met coach Raemon Sluiter en stelde vorige week de Belg Kristof Vliegen aan als zijn coach. Vliegen, met wie de Nederlander al eerder werkte, is er nog niet bij in Pune.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het op tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die Nikoloz Basilasjvili uit Georgiƫ met 6-2 6-2 versloeg. Ook Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp doen mee in Pune. Van Rijthoven komt dinsdag in actie, Van de Zandschulp heeft in de eerste ronde een bye.