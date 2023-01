Olympisch kampioen De Grasse stopt samenwerking met coach Reider

Atleet Andre de Grasse, de olympisch kampioen op de 200 meter, heeft de samenwerking met zijn coach Rana Reider beƫindigd. De Grasse gaat in het Amerikaanse Orlando trainen onder leiding van de Ier John Coghlan.

De 28-jarige De Grasse trad in 2019 toe tot de trainingsgroep van de Amerikaanse coach Reider, tegen wie sinds 2021 een onderzoek naar mogelijk seksueel ontoelaatbaar gedrag loopt. In afwachting van de resultaten mag Reider alleen onder toezicht van een andere volwassene training geven. Ook mag hij geen contact opnemen met bepaalde personen die verband houden met de zaak.

De Grasse verzekerde het Canadese medium Sportsnet dat zijn beslissing om te wisselen van coach niets te maken heeft met de situatie van Reider. “Persoonlijk wilde ik gewoon een nieuwe start”, zei hij. “Ik heb de afgelopen drie jaar bij Rana getraind en ik wilde mentaal gezien iets anders.”

De 28-jarige De Grasse won tijdens de Olympische Spelen van Tokio goud op de 200 meter en greep daarnaast zilver op de 4×100 meter estafette en brons op de 100 meter.

Reider was tussen 2014 en 2018 in dienst van de Atletiekunie en was coach van onder anderen Dafne Schippers.