Smith als eerste darter naar finale van WK

Michael Smith heeft als eerste darter de finale van het WK bereikt. De 32-jarige Engelsman met de bijnaam ‘Bully Boy’ rekende in de halve eindstrijd af met Gabriel Clemens (6-2).

De wedstrijd ging vier sets gelijk op in Alexandra Palace (2-2). Daarna nam Smith afstand van de Duitser. Hij gooide maar liefst 19 keer de maximale score van 180. Smith finishte ook vijf keer met een score van boven de 100.

Smith staat dinsdag voor de derde keer in de eindstrijd van een WK. Hij verloor in 2019 van Michael van Gerwen en moest zich vorig jaar gewonnen geven tegen Peter Wright. De 39-jarige Clemens verraste zondag Gerwyn Price in de kwartfinales. Hij versloeg de nummer 1 van de wereld met 5-1.

“Ik speelde opnieuw een goede wedstrijd”, reageerde Clemens die met een cheque van 100.000 pond (112.000 euro) naar Duitsland vertrekt. “Maar ik speelde tegen een machine. Ik had het gevoel dat hij alleen maar 180 gooide.”

Smith stuit dinsdagavond in de finale op Van Gerwen of Dimitri Van den Bergh uit BelgiĆ«. Die halve eindstrijd wordt maandagavond nog gespeeld. “Het wordt mijn derde WK-finale in vijf jaar”, besefte de Engelsman. “Ik zal er alles aan doen om te winnen. Het maakt mij niet uit of ik tegen van Gerwen of Van den Bergh gooi. Als ik veel raak gooi, dan word ik wereldkampioen.”