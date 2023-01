Trucker Van Kasteren wint tweede etappe in Dakar Rally

De Nederlandse trucker Janus van Kasteren heeft de tweede etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië gewonnen. In de etappe van Sea Camp naar Alula had hij een voorsprong van ruim dertien minuten op de nummer twee, Ales Loprais. Door de zege is Van Kasteren ook de nieuwe leider in het klassement bij de trucks.

Martin van den Brink, die in de proloog zevende werd en in de eerste etappe als tiende finishte, eindigde op 19.21 minuten van Van Kasteren als derde.

Martin Macik uit Tsjechië, die de proloog en de eerste etappe won en als klassementsleider aan de tweede etappe begon, kwam al vroeg in de problemen en liep daardoor flinke averij op. Macik is nog altijd onderweg. Mitchel van den Brink, die in de proloog tweede werd en in de eerste etappe als derde eindigde, kwam in de problemen en is nog niet gefinisht.