Van Gerwen stoomt door naar halve finales op WK darts

Michael van Gerwen heeft overtuigend de halve finale van het WK darts in Londen bereikt. De 33-jarige Brabander rekende in vijf sets af met zijn tegenstander Chris Dobey: 5-0. Van Gerwen neemt het in de halve finale op tegen de Belg Dimitri Van den Bergh die voor het eerst de laatste vier van het WK heeft gehaald.

Van Gerwen en Dobey zouden het vorig jaar al tegen elkaar opnemen in de derde ronde van het WK, maar de Nederlander testte kort daarvoor positief op het coronavirus en moest het toernooi in Londen verlaten. Dobey versloeg Van Gerwen eind oktober nog in de eerste ronde van het EK.

‘Mighty Mike’ zette in Alexandra Palace de toon door de partij te beginnen met 180. In een mum van tijd had hij de eerste set gewonnen en na een korte pauze ook de tweede set die Dobey was begonnen.

Dobey, die na de zege op Martijn Kleermaker Gary Anderson en Rob Cross had uitgeschakeld, zakte daarna echter nog verder weg en was kansloos tegen het hoge niveau van Van Gerwen, die tien legs op rij won. Dobey won nog een leg in de vijfde set, maar vervolgens maakte Van Gerwen het af met dubbel 5.