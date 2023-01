Vos in grote ploeg voor wereldbeker veldrijden in Zonhoven

Bondscoach Gerben de Knegt neemt een grote ploeg mee naar de wereldbeker veldrijden in het Belgische Zonhoven die op zondag 8 januari op het programma staat. Bij de vrouwen behoort wereldkampioene Marianne Vos, die eind vorig jaar een aantal wereldbekerwedstrijden oversloeg, weer tot de selectie.

Ook Shirin van Anrooij, die in Gavere op 26 december de laatste wereldbekerwedstrijd won, is van de partij. Fem van Empel, de leidster in het wereldbekerklassement, behoort vanzelfsprekend ook tot de 14-koppige vrouwenploeg van De Knegt. De ploeg bestaat verder uit onder anderen Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse.

Bij de mannen werd Pim Ronhaar toegevoegd aan de categorie ‘elite-mannen’, nadat hij eerder onder meer op het EK nog bij de beloften had gereden. Ook Mathieu van der Poel en Lars van der Haar zitten in de selectie bij de mannen.

De Knegt neemt verder ook een beloftenploeg (mannen) en juniorenselecties (mannen en vrouwen) mee naar Zonhoven.