Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Ook houdt het supermarktconcern de sponsoractiviteiten van de autosport “kritisch tegen het licht”, al is de onderneming vooralsnog niet van plan om te stoppen met het sponsoren van Formule 1-coureur Max Verstappen. Dit heeft een woordvoerster van Jumbo bevestigd na berichtgeving door het AD.

De sponsoring van de motorsport door Jumbo kwam afgelopen jaar in een negatief daglicht te staan door het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Jumbo-baas Frits van Eerd. Hij werd in september opgepakt omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Het OM zei eerder dat de witwaspraktijken plaatsgevonden zouden hebben via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross.

Ton van Veen, die tijdelijk leiding geeft aan de onderneming, benadrukte eerder op de dag nog dat het onderzoek van het OM zich niet op Jumbo zelf richt. Het bedrijf liet desondanks een onafhankelijk onderzoek doen naar de sponsoractiviteiten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en er zijn zijn volgens Jumbo geen strafbare feiten of onregelmatigheden binnen het concern uit naar voren gekomen.

Wat het besluit van Jumbo om afscheid te nemen van de motorsport precies betekent voor sporters die tot nu toe werden gesteund, is niet duidelijk. De woordvoerster van Jumbo wilde desgevraagd geen extra uitleg geven. Ze kon ook niet zeggen waarom Jumbo deze sport precies de rug toekeert.

Jumbo is als sponsor heel actief in de sportwereld, met Verstappen als tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 als uithangbord. Daarnaast sponsort Jumbo onder meer een gecombineerde schaats- en wielerploeg (Jumbo-Visma), motorcrosser Jeffrey Herlings, diverse motorsportteams, voetbalclubs en ook biljarttoernooien.