NFL-duel dat werd gestaakt na hartstilstand deze week niet hervat

De American football-wedstrijd tussen Cincinnati Bengals en Buffalo Bills wordt deze week niet meer hervat, aldus de National Football League. De wedstrijd werd maandag gestaakt nadat Bills-speler Damar Hamlin in elkaar was gezakt na een hartstilstand.

De 24-jarige Hamlin tackelde een speler van de tegenstander en stond daarna weer op. Een paar seconden later viel hij achterover op de grond en bleef roerloos liggen. Hij werd op het veld behandeld door medisch personeel, en werd na ongeveer een kwartier met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Na gesprekken met beide teams en de organisatie is besloten dat de wedstrijd tussen de Bills en de Bengals deze week niet wordt hervat”, meldde de NFL in een verklaring. “Er is nog geen beslissing genomen over het mogelijk uitspelen van het duel op een latere datum.”

Hamlin verkeert volgens zijn club in kritieke toestand. Hij verblijft op de intensive care van het University of Cincinnati Medical Center. Zijn familie heeft fans van over de hele wereld bedankt voor hun steun. De Bills hebben op sociale media de profielfoto veranderd in het rugnummer van Hamlin, 3.