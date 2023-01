Sanders nieuwe leider motoren in Dakar Rally met veel uitvallers

De Australische motorcoureur Daniel Sanders heeft zijn eerste ritwinst in de Dakar Rally dan toch te pakken. De rijder van GasGas was de snelste in de derde etappe tussen Al-Ula en Ha’il in Saudi-ArabiĆ«. Op de eerste dag was hij zijn ritwinst na een tijdstraf nog kwijtgeraakt aan Ricky Brabec. De Amerikaan, winnaar van de rally in 2020, moest dinsdag na een val opgeven.

Brabec werd na een crash met nekklachten afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was al de derde uitvaller van naam na de Britse titelverdediger Sam Sunderland en de Zuid-Afrikaan Bradley Cox.

Sanders hield in de vanwege de weersomstandigheden ingekorte derde etappe de Amerikanen Skyler Howes en Mason Klein achter zich. Klein was als klassementsleider van start gegaan.

Bij de auto’s bleek de Fransman Guerlain Chicherit (Prodrive) de snelste nadat de hevige regenval voor een voortijdig einde had gezorgd. De Zuid-Afrikaan Henk Lattegan was tweede in de daguitslag, de Argentijn Orlando Terranova derde. De Spanjaard Carlos Sainz werd getroffen door mechanische pech en verloor bijna een uur op de winnaar. De Qatarese titelverdediger Nasser Al-Atthiyah profiteerde en nam de leiding over.

Bij de trucks ging de zege naar de Tsjech Martin Macik. Zijn landgenoot Ales Loprais blijft het klassement aanvoeren. Janus van Kasteren is met een derde plaats voorlopig de best geklasseerde Nederlander.

De wedstrijden voor de auto’s en trucks werden na 378 kilometer van de klassementsproef geneutraliseerd. Dat was een kleine 70 kilometer eerder dan gepland.