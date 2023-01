Van Gerwen met veel machtsvertoon naar WK-finale

Darter Michael van Gerwen heeft zich met veel machtsvertoon geplaatst voor de finale van het WK in Londen. De 33-jarige Nederlander was in halve eindstrijd veel te sterk voor Dimitri Van den Bergh uit België (6-0). Hij stond zondag in de kwartfinale al geen set af tegen Chris Dobey: 5-0.

Van Gerwen veroverde de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Vorig jaar moest ‘Mighty Mike’ zich met corona terugtrekken in Alexandra Palace. De Brabander stuit dinsdagavond in de finale op Michael Smith. De 32-jarige Engelsman met de bijnaam ‘Bully Boy’ rekende in de halve eindstrijd af met de Duitser Gabriel Clemens (6-2).

Van Gerwen en Smith troffen elkaar in 2019 ook in de WK-finale. De Nederlander versloeg zijn Engelse opponent toen met 7-3. Smith stond vorig jaar ook in de eindstrijd van het WK. Hij was toen niet opgewassen tegen Peter Wright. De 32-jarige Engelsman gooide tegen Clemens maar liefst negentien keer de maximale score van 180.

Van Gerwen besloot zijn halve eindstrijd met een gemiddelde van ruim 108 punten. Hij gooide negen keer de maximale score van 180 en finishte eenmaal met een indrukwekkende score van 170. De drievoudig wereldkampioen gunde zijn Belgische tegenstander slechts een paar kansen. Maar Van den Bergh bleek niet in staat om die te benutten. Van Gerwen creëerde acht kansen om een leg met ‘dubbel zestien’ uit te gooien. Hij verzilverde er zeven. “Ik mag niet klagen”, glunderde Van Gerwen na de finale voor de camera van Viaplay. “Ik stond fantastisch te spelen. Ik stond er ook op de momenten dat het er echt omging. Ik heb hem de hele wedstrijd heel veel pijn gedaan.”

Van Gerwen kijkt met een goed gevoel vooruit naar de finale tegen Smith. “Ik sta gewoon lekker te spelen. Ik ben hier nog niet klaar. Ik heb er heel veel zin in.”