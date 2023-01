Darter Smith nieuwe leider wereldranglijst, Van Gerwen derde

Darter Michael Smith is dankzij zijn zege in de WK-finale op Michael van Gerwen, de nieuwe leider van de wereldranglijst. De 32-jarige Engelsman, nog niet eerder de nummer 1 van de wereld, verdrong Gerwyn Price. De Welshman strandde op het WK in de kwartfinales tegen de Duitser Gabriel Clemens en staat nu vierde.

Van Gerwen, die de finale met 7-4 verloor, had bij het winnen van het WK de eerste plaats in handen gekregen. De Brabander blijft nu derde, achter de Schot Peter Wright.

The Masters is eind januari, in Milton Keynes, het eerstkomende grote dartstoernooi. Begin februari gaat de Premier League van start. De deelnemers aan die competitie worden de komende weken bekendgemaakt.