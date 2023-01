Smith brengt darts ’thuis’ en is nieuwe nummer 1 van de wereld

Darter Michael Smith is de nieuwe nummer 1 van de wereld. De 32-jarige Smith was dinsdagavond Michael van Gerwen met 7-4 de baas in de finale van het WK. Hij lost Gerwyn Price uit Wales af, die tijdens het WK in de kwartfinales verloor van de Duitser Gabriel Clemens.

Van Gerwen (33) bezet op de nieuwe ranglijst de derde plek, met net iets minder prijzengeld dan nummer 2 Peter Wright uit Schotland. De Order of Merit, de mondiale ranglijst bij het darts, is gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar.

Smith pakte in Alexandra Palace de eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. In de slotfase klonk het “It’s coming home” in Alexandra Palace. Het is de eerste wereldtitel voor een Engelse darter sinds 2018, toen Rob Cross verrassend de beste was in Londen. “Ik voel me weer die 12-jarige jongen die ervan droomde om de beste darter van de wereld te worden”, zei Smith.

“Ik heb alles gegeven wat ik had en kreeg het publiek achter me. Ik deed de juiste dingen op het juiste moment en ben blijven vechten. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ik me nu voel. Ik wilde deze sport overnemen, maar Michael is er nog steeds. Na mijn overwinning op de Grand Slam wist ik dat ik een kans maakte om het WK te winnen. En nu ben ik meteen de nieuwe nummer 1 van de wereld.”

Smith, vorig jaar finalist in Londen, begon het WK als de nummer 4 van de wereld.