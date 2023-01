Tennisser Van Rijthoven loopt kwartfinale in Pune mis

Tennisser Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd de kwartfinales te halen van het ATP-toernooi van Pune in India. De 25-jarige Nederlander verloor woensdag in de tweede ronde in twee lange sets van de Rus Aslan Karatsev: 7-6 (7) 7-6 (8).

Van Rijthoven, die het toernooi was begonnen met een zege op de Moldaviƫr Radu Albot, werd in de tweede set bij 3-2 gebroken. De Brabander sloeg direct terug en opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen. Van Rijthoven nam daarin een voorsprong van 4-1, maar hij wist het niet af te maken. Karatsev, die als achtste is geplaatst in Pune, maakte de partij af op zijn derde wedstrijdpunt.

Met de uitschakeling van Van Rijthoven, de mondiale nummer 111, zijn nog twee Nederlanders in het toernooi actief. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen later op woensdag nog in de tweede ronde in actie.