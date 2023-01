Wildcards voor ploegen van Froome en Kristoff voor Tour de France

De organisatie van de Tour de France heeft voor dit jaar wildcards uitgedeeld aan Israel – Premier Tech van viervoudig winnaar Chris Froome en Uno-X Pro Cycling Team. Voor de Noorse formatie van Alexander Kristoff wordt het de eerste deelname.

Israel – Premier Tech en Uno-X Pro Cycling kregen een uitnodiging naast de achttien WorldTour-teams en Lotto-Dstny en TotalEnergies, die komend seizoen een beschermde status hebben.

“Het is een selectie zonder verrassingen”, verklaarde Tourdirecteur Christian Prudhomme bij AFP. “Soms is de keuze ingewikkeld, in dit geval niet echt. Er ontstaat een gat achter de 22 beste ploegen ter wereld.”

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. De 37-jarige Brit staat de laatste twee jaar onder contract bij Israel – Premier Tech. De 35-jarige Kristoff, de blikvanger bij Uno-X Pro Cycling Team, schreef in het verleden onder meer Milan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam.

De Tour de France begint op 1 juli met een etappe met start en finish in het Spaanse Bilbao. Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma won de laatste editie van de Ronde van Frankrijk.