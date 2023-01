WTA niet terug naar China zonder duidelijkheid in zaak-Peng

Het is nog altijd onduidelijk of er komend jaar WTA-toernooien in China zullen worden gespeeld. De overkoepelende organisatie in het vrouwentennis heeft aangegeven dat de terugkeer afhangt van de situatie rond Peng Shuai en dat er nog altijd geen persoonlijk gesprek is geweest met de voormalige nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.

Op de voorlopige kalender voor 2023 staan geen toernooien na september en wordt geen duidelijkheid gegeven over de Chinese evenementen. “Er is geen verandering geweest in het standpunt van de WTA over een terugkeer naar China en we hebben onze kalender voor 2023 alleen tot en met de US Open bevestigd”, aldus de WTA tegenover Reuters.

“Een terugkeer naar de regio vereist een oplossing voor de Peng-situatie waarin ze een moedige stap nam door publiekelijk naar voren te komen met de beschuldiging dat ze seksueel was misbruikt door een hoge Chinese regeringsleider. Zoals we zouden doen met al onze spelers wereldwijd, hebben we opgeroepen tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen door de bevoegde autoriteiten en een gelegenheid voor de WTA om Peng privĂ© te ontmoeten om haar situatie te bespreken.”

De WTA schrapte vorig seizoen alle toernooien in China vanwege de gebeurtenissen rond Peng, van wie eind 2021 bijna drie weken niets werd vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Peng verklaarde later dat ze thuis was geweest en dat haar geen beperkingen waren opgelegd.