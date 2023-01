Duitse alpineskiester Mittermaier op 72-jarige leeftijd overleden

De Duitse alpineskiester Rosi Mittermaier is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze was al geruime tijd “ernstig ziek”, aldus haar familie.

Mittermaier beleefde haar grootste successen op de Olympische Winterspelen van 1976. In Innsbruck werd ze olympisch kampioene op de afdaling en de slalom en ze veroverde een zilveren olympische plak op de reuzenslalom. Mittermaier beƫindigde haar loopbaan in 1976 al op 25-jarige leeftijd.

Gold-Rosi, zoals de bijnaam van Mittermaier luidde, werd in 1976 opgenomen in de Hall of Fame van de Duitse sport.