Griekspoor naar laatste vier in India na afmelding Cilic

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zonder te spelen de halve finales bereikt van het ATP-toernooi in het Indiase Pune. De Kroaat Marin Cilic heeft zich met een knieblessure afgemeld voor de kwartfinalewedstrijd tegen de Nederlander. De 34-jarige Cilic, de nummer 17 van de wereld, was als eerste geplaatst in Pune.

Voor Griekspoor is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij in de halve eindstrijd van een ATP-toernooi staat. De nummer 2 van Nederland neemt het vrijdag bij de laatste vier op tegen de Rus Aslan Karatsev, die woensdag in de tweede ronde Tim van Rijthoven in twee tiebreaks versloeg.

De 26-jarige Griekspoor is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 95. Hij had voorafgaand aan het toernooi in India sinds eind augustus geen zege meer geboekt op de ATP Tour.

Botic van de Zandschulp komt donderdag wel in actie in de kwartfinales. Hij neemt het op tegen de Duitser Maximilian Marterer, een speler uit het kwalificatietoernooi.

Het toernooi van Pune duurt tot en met zaterdag.