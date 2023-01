Koolhof mist drie matchpoints in eerste duel van tennisseizoen

Wesley Koolhof heeft in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe tennisseizoen drie matchpoints onbenut gelaten. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor in Adelaide met zijn Britse partner Neal Skupski met 6-3 5-7 12-10 van de Amerikaan Mackenzie McDonald en Marcelo Melo uit Brazilië.

Koolhof (33) en Skupski stonden in de beslissende matchtiebreak met 9-7 voor en hadden bij die stand twee matchpoints. Bij 10-9 waren ze opnieuw één punt verwijderd van de overwinning.

Het duo Koolhof/Skupski, als eerste geplaatst in de Australische stad en in de openingsronde vrijgeloot, begon het seizoen vorig jaar nog met een titel in Melbourne. Uiteindelijk pakte het koppel in 2022 zeven titels.

Robin Haase en Matwé Middelkoop, die ook een bye hadden in de eerste ronde, luidden het seizoen in Adelaide in met een zege. De Colombiaan Nicolás Barrientos en Ariel Behar uit Israël werden in twee tiebreaks verslagen: 7-6 (3) 7-6 (5).

Haase en Middelkoop vormen dit seizoen een vast koppel. De 35-jarige Haase besloot zich bijna volledig op het dubbelspel te richten, terwijl de vier jaar oudere Middelkoop de samenwerking met Rohan Bopanna uit India verbrak.