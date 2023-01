Loprais kaapt ritzege Dakar Rally weg voor trucker Van den Brink

Trucker Martin van den Brink heeft net naast de zege gegrepen in de vijfde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabiƫ. De Nederlander rukte in de slotfase van de 373 kilometer lange zandproef op naar voren, maar kwam aan de finish 16 seconden tekort voor de dagzege. De Tsjech Ales Loprais won de etappe en behield tevens de leiding in het klassement.

Janus van Kasteren leek lang op de etappewinst af te koersen, maar hij kwam tegen het einde van de proef in de problemen en verloor kostbare tijd. Hij wist er dankzij een eindsprint nog de derde plaats uit te slepen.

In de tussenstand heeft Loprais een kwartier voorsprong op Van den Brink.