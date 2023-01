Moeizame zege Djokovic in tennistoernooi Adelaide

Tennisser Novak Djokovic heeft uiterst moeizaam de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Adelaide. De 35-jarige Serviër kwam tegen de Fransman Quetin Halys 5-2 achter in de eerste set en moest tot het uiterste gaan om de partij in twee tiebreaks te winnen: 7-6 (3) 7-6 (5). Het betekende voor Djokovic zijn 31e zege op rij op Australische bodem.

De Servische 21-voudig grandslamkampioen bereidt zich in Adelaide voor op de Australian Open, het toernooi dat hij al negen keer won. Vorig jaar mocht de voormalig nummer 1 van de wereld niet meedoen aan het grand slam in Melbourne omdat hij niet was gevaccineerd tegen het coronavirus.

“Mijn tegenstander speelde goed, als een speler uit de top 10 van de wereld”, complimenteerde Djokovic de 26-jarige Halys, die de nummer 64 van de wereld is. Djokovic treft in de kwartfinales de Canadees Denis Shapovalov.