Ploegentijdrit keert terug in Parijs-Nice

De ploegentijdrit keert na een afwezigheid van dertig jaar terug in de Franse etappekoers Parijs-Nice. De organisatie heeft de derde etappe ingeruimd voor een ploegentijdrit over 32,2 kilometer in de regio rond Dampierre-en-Burly. Parijs-Nice duurt dit jaar van zondag 5 maart tot en met zondag 12 maart.

In de voorlaatste en zevende etappe ligt de aankomst op de 1678 meter hoge top van de Col de la Couillole. De beklimming zou wel eens de scherprechter kunnen zijn in de 81e editie van de ‘Koers naar de Zon.’

Parijs-Nice gold altijd als een belangrijke voorbereidingskoers op de voorjaarsklassiekers, maar de achtdaagse koers uit de WorldTour is volgens de organisatie steeds meer een doel op zich geworden voor de renners. “Mijn doel is om een allroundkoers te ontwerpen voor een allroundrenner”, aldus koersdirecteur Fran├žois Lemarchand.

De Sloveen Primoz Roglic van de Nederlandse Jumbo-Vismaploeg won vorig jaar Parijs-Nice.