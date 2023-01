Schaatser Scheperkamp wil op eerste EK sprint meedoen om titel

Merijn Scheperkamp begint vrijdag aan zijn eerste EK sprint. De 22-jarige schaatser van Jumbo-Visma hoopt op een spannend toernooi en denkt op het Europees kampioenschap in het Noorse Hamar mee te kunnen strijden om de titel.

“Ik ben misschien niet de topfavoriet, maar hoor zeker bij de kanshebbers voor het podium om mee te strijden om de winst”, zegt Scheperkamp die op het NK tweede werd achter Hein Otterspeer. Daar troefde hij onder anderen Kjeld Nuis en Thomas Krol, de regerend Europees en wereldkampioen sprint af voor de EK-tickets. “Ik was daar heel blij mee. Nu hoop ik een iets betere eerste dag neer te kunnen zetten en net zo’n goede tweede dag als op het NK.”

Scheperkamp brak vorig seizoen door en plaatste zich toen voor de olympische 500 meter in Beijing. In de aanloop naar de Spelen pakte hij nog zilver op de 500 meter op de EK afstanden. Waar hij in de wereldbeker alleen uitkwam op de 500 meter, moest hij zich voor de NK en EK sprint ook richten op de 1000 meter. “Ik heb wel iets aan moeten passen in de training, ook omdat we de 500 meter maar één keer reden in de wereldbeker. Ik heb meer tempotraining gedaan om die 1000 meter te stimuleren. En dat heeft niet slecht uitgepakt. Ik reed op het NK mijn beste 1000 meter ooit in Thialf.”

Met twee sterke afstanden behoort Scheperkamp automatisch tot de kanshebbers voor de sprinttitel. Veel concurrenten zijn namelijk vooral goed in een van de twee sprintafstanden. “Dat zag je terug aan de uitslag van het NK”, zegt hij. “Hein, Kai en ik rijden zowel de 500 als de 1000 meter goed. Voor jongens die de focus iets anders hebben liggen zoals Dai Dai N’tab op de 500 meter en Kjeld en Thomas op de 1000 en 1500 meter wordt het dan lastig. Ik vind het ook echt een kwaliteit dat ik het allebei kan.”

Bij een sprintvierkamp is het volgens Scheperkamp zaak zo weinig mogelijk fouten te maken. “Dat is het spel en ik denk wel dat het mij wel ligt. Ik heb op het NK geen grote fouten gemaakt.” Hij kan ervan genieten als het spannend wordt. “Ik denk dat die spanning goed voor mij werkt. Zoals bij het OKT of de EK afstanden vorig jaar; als de druk er echt op staat word ik voor mijn gevoel alleen maar beter.”

Hoe meer spanning hoe mooier de overwinning vindt Scheperkamp. “Ik denk dat we op het NK een visitekaartje hebben afgegeven hoe mooi sprinten kan zijn en hoe veel kanshebbers er waren over vier afstanden. Ik ben er ook een groot voorstander van om de 500 meter weer twee keer te rijden op WK’s. We proberen met de ISU en alle schaatsers tot een oplossing te komen om dit aan te passen in de toekomst.”